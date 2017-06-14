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В Уфе открылся IX Съезд онкологов России

В Уфе открылся IX Съезд онкологов России
Он продлится до 16 июня. Мероприятие проходит один раз в четыре года и является крупнейшим научным и организационным событием в онкологии.

Научная программа Съезда рассчитана на три дня. Специалисты будут обсуждать организацию работы медучреждений, современные методы лечения, диагностики и профилактики опухолей различных локализаций. Кроме того, в Уфе российские онкологи обсудят вопросы организации и финансирования онкологической помощи населению страны, образовательные программы в онкологии, вопросы лекарственного обеспечения, маршрутизацию онкологических больных. Но ключевой темой станет Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями. Работы по ее созданию ведутся с конца прошлого года. Документ станет определяющим для развития онкологической службы в России на период до 2030 года.

Автор: Екатерина Тимиряева
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