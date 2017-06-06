В Уфе открылся масштабный экологический форум

Он продлится до 8 июня. Эксперты обсуждают ряд актуальных вопросов, среди которых - возможное создание первого в России геопарка на территории Башкортостана, изменение климата и других. Уфа в этом плане демонстрирует свой опыт: пять лет назад одним из первых мегаполисов, где стала применяться концепция «город-парк», стала башкирская столица.

Торжественное посвящение в «зеленые пионеры» - в первые минуты работы Международного экологического форума. Церемонию прошли школьники, прибывшие из муниципалитетов Башкортостана. Такая необычная акция - часть экологического образования, которое будут обсуждать все дни работы экспозиции.

Экологический форум проходит в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в России и Башкортостане. По данным организаторов, выступят около 250 модераторов и спикеров. Главное событие - заседание «Заповедная Россия – развивать охраняя». Сегодня здесь обсуждались тенденции, а также возможность создания первого в России геопарка ЮНЕСКО на территории Башкортостана. Как отметил глава республики Рустэм Хамитов, в регионе достаточно мест, которые подходят под солидный статус.

«Сейчас выбираем объект. Может быть, это будет Салаватский район, может быть, это будет Бурзянский район, посмотрим и где-то в других районах, муниципалитетах нашей республики. У нас есть что показать и сохранять в этой части. Я думаю, что достойный объект у нас будет», - сказал глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Ответственный секретарь Комиссии России по делам Юнеско МИД России Григорий Орджоникидзе сообщил участникам заседания, что первый российский геопарк, действительно, может появиться в Башкортостане. Сложность в том, что страны-участники Конвенции Всемирного наследия ЮНЕСКО имеют право подать только одну заявку по одной номинации в год. В России в предварительном списке - порядка 40 объектов.

«Программа по геонаукам и геопаркам существует давно, но вот включение в нее геопарков - практически всего несколько лет существует. И, к сожалению, в нашей стране пока еще не создано ни одного геопарка. Это не в силу того, что сами задерживаемся. Все в силу того, что новые программы и здесь важным является Башкортостан», - говорит ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО МИД РФ Григорий Орджоникидзе.

Сегодня глава Башкортостана Рустэм Хамитов и гости посетили Музей российской истории с 3D-инсталляциями, открытие которого запланировано на 12 июня. Одновременно в 25 городах страны идут работы по формированию музейного пространства. Уфа отличилась тем, что первой среди других городов завершит работы. Остальные мегаполисы планируют открыть в конце текущего – в начале следующего года. Но это не все особенности Уфы, которые обсуждались на форуме. Особое внимание - серьезным экологическим традициям Уфы. О достижениях башкирской столицы рассказал глава Администрации города Ирек Ялалов.

«По итогам 2015 года по рейтингу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Уфа среди промышленных центров РФ заняла 6 место. Мы гордимся этим местом, потому что наш город промышленный, город нефтепереработки, город нефтедобычи, город машиностроения и та большая работа в области экологии, которая проводится республиканским правительством, администрацией города, она дает свои результаты», - заключил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Также отличительная особенность Уфы - леса площадью 220 квадратных километров. В столице уделяется внимание высадке зеленых насаждений из расчета вместо 1 старого - два новых дерева. В выставке, помимо российских и международных компаний участвуют и уфимские предприятия. Ознакомиться с их продукцией можно до 8 июня.

6 июня