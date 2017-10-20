В Уфе открылся Мемориальный комплекс морякам Башкортостана

В Уфе сегодня состоялось торжественное открытие мемориального комплекса морякам Башкортостана, погибшим в мирное время. Мероприятие прошло в преддверии 100-летия создания военного комиссариата республики.

«Зять наш под 12 номером числится на доске. Сафин Марсель, который погиб 17 января 1977 года в подводной лодке. Случился пожар и 7 человек сгорели», - говорит Вильмир Сафин.

«Мемориал состоит из трех элементов: рубки от атомной подводной лодки, девушка на столе, ждущая своя брата-мужа, и символ Петра первого — символ создания флота», - рассказывает председатель РОО "Морское Собрание Башкортостана" Юлай Муратов.

«Это подвиг. В наше время создать что-то тяжело. Люди, которые были объединены, воплотили ее до конца. Искреннюю благодарность, поклон, хочу снять головной убор перед теми людьми, которые помогали организационно, финансово для того, чтобы это случилось. Огромное спасибо», - комментирует вице-адмирал, 1-ый заместитель командующего балтийским флотом Игорь Мухаметшин.

«Как говорят специалисты, лодка — одна из самых бесшумных лодок — гроза натовских кораблей. Наше имя «Уфа» - звучит как выстрел, единственный город на 3 буквы. Название быстро запоминается, враг должен 3 раза подумать, перед тем, как угрожать нашей стране», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

20 октября

Имена 77 моряков навечно вписаны в историю. Один из них Марсель Сафин, уроженец Салаватского района республики.В парке Победы состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, который посвящен морякам Башкортостана. Людям, погибшим в мирное время при исполнении военного долга. Мемориал начал строиться в октябре 2012 года. Из Мурманской области было перевезена 21-тонная рубка подводной лодки.Для того, чтобы отдать дань памяти погибшим братьям, в Уфу приехали генералы и адмиралы Вооруженных сил страны, герои Советского союза и России. Специальный гость мероприятия - первый заместитель командующего балтийского флота.Вице-адмирал вручил Главе администрации макет подводной лодки, которая будет носить имя нашего города - «Уфы». Оригинал субмарины в данный момент строится для Тихоокеанского флота.Данное событие имеет педагогический характер. По словам организаторов мероприятия, к сожалению, люди мало знают о легендарных земляках–моряках, которые занимали высокие должности на флоте.Только на данный момент в регионе проживает свыше 43 тысяч моряков, а более 35 уроженцев нашей земли - адмиралы. Впервые в столице республики прошло массовое событие, на котором были озвучены имена легендарных личностей и героев страны