В Уфе открылся Мемориальный комплекс морякам Башкортостана

В Уфе сегодня состоялось торжественное открытие мемориального комплекса морякам Башкортостана, погибшим в мирное время. Мероприятие прошло в преддверии 100-летия создания военного комиссариата республики.Имена 77 моряков навечно вписаны в историю. Один из них Марсель Сафин, уроженец Салаватского района республики.
«Зять наш под 12 номером числится на доске. Сафин Марсель, который погиб 17 января 1977 года в подводной лодке. Случился пожар и 7 человек сгорели», - говорит Вильмир Сафин.
«Мемориал состоит из трех элементов: рубки от атомной подводной лодки, девушка на столе, ждущая своя брата-мужа, и символ Петра первого — символ создания флота», - рассказывает председатель РОО "Морское Собрание Башкортостана" Юлай Муратов.
«Это подвиг. В наше время создать что-то тяжело. Люди, которые были объединены, воплотили ее до конца. Искреннюю благодарность, поклон, хочу снять головной убор перед теми людьми, которые помогали организационно, финансово для того, чтобы это случилось. Огромное спасибо», - комментирует вице-адмирал, 1-ый заместитель командующего балтийским флотом Игорь Мухаметшин.
«Как говорят специалисты, лодка — одна из самых бесшумных лодок — гроза натовских кораблей. Наше имя «Уфа» - звучит как выстрел, единственный город на 3 буквы. Название быстро запоминается, враг должен 3 раза подумать, перед тем, как угрожать нашей стране», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.