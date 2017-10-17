В Уфе открылся обновленный приют для людей без определенного места жительства

Обновленный приют для людей без определенного места жительства открылся при Крестовоздвиженском храме в Уфе. Ремонт помещения был произведен на средства сразу двух грантов. Этот приход оказывает помощь бездомным уже на протяжении 15 лет. Регулярно там находят крышу над головой, питание и заботу до 30 человек.

«Во всем Батюшка помогает, паспорт вот сделали, инвалидность вот оформили», - говорит постоялец приюта при Крестовоздвиженском храме Олег Смирнов.

«Поэтому мы были вынуждены обратиться к этим грантам и как результат вот это помещение. Это помещение мы преобразили, это все оплачивается из президентского гранта», - рассказывает настоятель Крестовоздвиженского храма, протоиерей отец Роман.

17 октября

К Крестовоздвиженскому храму ведут разные пути-дорогои, но попадают сюда лишь те, кому это необходимо в силу жизненных обстоятельств.Улица Трактовая ведет прямиком к Крестовоздвиженскому храму. Люди без определенного места жительства или попавшие в сложную жизненную ситуацию это место знают не понаслышке. Сюда чаще приходят пешком, а вот Олег Смирнов приполз. Мужчину ударили по голове, он долго был без сознания, когда очнулся пополз к храму. По пути обморозил руки, пальцы пришлось ампутировать. Сегодня у него радость - получил паспорт, теперь он - не пустое место, а гражданин России с официальным документом.Таких как Олег в приюте десятки. Приходят, уходят, кто-то живет годами. Есть несколько семей. У каждого своя история, почему он остался без крыши над головой, как например Сергей Кацуба, который давно лишился и дома и обеих ног. Как утверждает улыбчивый мужчина, он – человек большой души. Очень любит читать стихи Александра Блока.Приход Крестовоздвиженского храма оказывает помощь бездомным на протяжении последних 15 лет. Отец Роман, который живет при храме, нужды и чаяния своих подопечных знает от и до. Работы много, людей мало.Перешли на другой уровень - теперь оказывать помощь бездомным и нуждающимся храм может гораздо лучше и качественнее.И, конечно, кроме помощи - физической, материальной, главное, что получают эти потерявшиеся, запутавшиеся в жизни люди - это моральная и духовная поддержка. Многие из тех, стали еще и прихожанами Крестовоздвиженского храма. Через Бога многие нашли и самих себя. Успокоились. Деньги от двух грантов, а это около трех миллионов семисот тысяч рублей, пойдут еще на много хороших дел, а значит выручат в сложной жизненной ситуации не один десяток людей.