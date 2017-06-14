В Уфе открылся съезд онкологов

Сделать онкологию приоритетным направлением в здравоохранении России предложил главный онколог страны Михаил Давыдов. Предложение озвучено в рамках Девятого Съезда онкологов, который открылся сегодня в Уфе. Также специалисты обсуждали опыт башкирских коллег, которые научились диагностировать каждый второй случай рака на ранней стадии.

На Девятом Съезде онкологов России особое внимание к ситуации в этой сфере в Башкортостане. Прежде всего, специалистов интересует, как достигнуты следующие результаты: каждый второй случай онкологии диагностирован медиками на ранней стадии и это означает, что шансы на исцеление у пациентов стали выше. В республике смертность от онкозаболеваний - на втором месте после болезней системы кровообращения - около 14%. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в своем выступлении отметил, что сегодня злокачественные новообразования - не приговор.

«Сейчас в нашей стране благодаря современной диагностики и терапии полностью излечивается почти даже более 50% впервые выявленных онкопациентов. Известно, что на ранних стадиях с помощью современных методов можно увеличить до 98% заболевших», - сказал глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

За последние семь лет объемы оказания высокотехнологичной помощи в Башкортостане выросли втрое, отметил Рустэм Хамитов. Действующий центр ПЭТ-Технолоджи - удачный пример государственно-частного партнерства. Другой пример такого сотрудничества - строительство новых корпусов Республиканского онкодиспансера и реализация завершенного проектирования палатного корпуса с поликлиникой - только в процессе осуществления.

«Между тем, по мнению главного онколога России Михаила Давыдова, ситуация в целом по стране - далека от имеющейся в Башкортостане. Сложности связаны с отсутствием национальной онкологической службы. Михаил Давыдов подчеркнул, что необходимо сделать приоритетным направление онкологии в российском здравоохранении. Среди наиболее злободневных - оснащение современным медицинским оборудованием, лекарствами и кадрами больниц, а также профилактика рака», - говорит главный онколог РФ Михаил Давыдов.

Как отмечают специалисты, сегодня в мире наиболее сложно излечимый - рак легких, а вот рак меланомы в Европе удачно исцеляют. Девятый Съезд онкологов продлится в Уфе до 16 июня.

14 июня