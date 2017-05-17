В Уфе открывается второй региональный чемпионат WorldSkillsRussia

13 февраля

Сегодня в Уфе открывается второй региональный чемпионат "Молодые профессионалы", WorldSkillsRussia. Более 200 конкурсантов продемонстрируют уровень мастерства по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда: "Сварочные технологии", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Печатные технологии в прессе", "Камнетесное дело". Участники WorldSkills - студенты образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет. В рамках чемпионата впервые пройдут соревнования по семи компетенциям JuniorSkills. В этих соревнованиях примут участие школьники в двух возрастных категориях: от 10 и 14 лет. Победители представят Башкортостан в отборочных соревнованиях по блокам компетенций в различных регионах страны для получения права стать участником финала V Национального Чемпионата "Молодые профессионалы", который пройдет в Краснодаре в мае. Оценивать конкурсантов будут главные региональные и национальные эксперты. Всего на площадках будут работать примерно 200 специалистов, уточнили в республиканском министерстве образования.