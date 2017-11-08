В Уфе отметили 60-летия нефтеперерабатывающей компании «Башнефть-Уфанефтехим»

Весь зал чествует ветеранов производства стоя, некоторые из них проработали на заводе больше 40 лет. «Башнефть – Уфанефтехим» собрал под одной крышей передовиков труда, тех, кто на заслуженном отдыхе, а также действующих специалистов. Отметить лучших из лучших решено в честь 60-летия нефтеперерабатывающего предприятия. По словам главы столичной администрации Ирека Ялалова, благодаря усилиям специалистов Уфанефтехим стал известен не только в Башкортостане, но и по всему миру.





«Вы знаете, что «Уфанефтехим» является флагманов промышленности не только Уфы, но и Башкортостана. Традиционно высокие компетенции имеет не только в сфере нефтехимии и нефтепереработки, но, в том числе, много выходцы с данного предприятия были руководителями города, республики. Это тоже говорит о том, что на предприятии был здоровый, мощный коллектив, который генерировал такие замечательные кадры», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.



Сейчас «Уфанефтехим» - самый большой нефтеперерабатывающий завод в республике, где расположены уникальные для Башкортостана и страны объекты.



Завод производит более 60 наименований продукции. Совокупная мощность по первичной нефтепереработке составляет больше 23 миллионов тон в год.



По словам самих тружеников, юбилей «Уфанефтехима» — это прекрасный повод вспомнить историю, сказать спасибо тем, кто был причастен к строительству и развитию города, а также тем, кто продолжает дело своих старших коллег и по сей день.







Рафаэль Хакимов

9 ноября