В Уфе отметили День сердца

Послеобеденное время пятницы десятки уфимцев потратили на зарядку и массовый пробег. В парке имени Аксакова прошел кардиокросс и бесплатная диагностика кровеносной системы. Организатором забега выступил республиканский кардиоцентр. По традиции, в ежегодной акции приняло участие и столичное телевидение.

Улыбка на лицах и море позитива. Задорное настроение - пожалуй, главное условие для участия в кардиокроссе. Не секрет, что залог успешной пробежки - положительные эмоции и желание. Впрочем, подготавливать себя перед забегом необходимо и физически.



Упражнения на шею, плечевой пояс, руки, туловище, бедра и суставы ног - стандартная разминка перед бегом. Специалисты отмечают, разогревать мышцы необходимо от 10 до 15 минут. А непосредственно во время кардиокросса нельзя забывать ряд правил, поделились начинающие медики.





«В процессе бега бегать наступая не на полную стопу, а именно на носочки, чтобы плоскостопия не было и прочего. И важным еще элементов считается - постепенно набирать скорость, не сразу же бежать, а постепенно набираем, потихонечку разминаем, тем самым у нас начинает подниматься температура тела, мы разогреваемся и соответственно чувствуем себя комфортно», - говорят студентки БГМУ Карина Андрухова и Алсу Ахмадуллина.



Кардиокросс пришелся по нраву людям от мала до велика. Его участниками стали люди разных профессий и интересов. В этот день они - одна дружная команда - команда, которая знает толк в здоровом образе жизни.





«За здоровьем надо следить всегда, независимо от того, кем ты работаешь: водителем, врачом или журналистом. Немного активных движений, позитивный настрой и ты уже другой человек», - комментирует руководитель спортивного вещания МУП ПЦ «Вся Уфа» Лилия Шафикова.



До 40 % причин скоропостижной смерти у взрослых сегодня составляют болезни сердечно-сосудистой системы. Многие люди придерживаются мнения - поболит и перестанет, а о поддержании собственного здоровья даже не задумываются. Стремление повысить ответственность общества перед главной ценностью жизни и побудило республиканский кардиоцентр организовать акцию Кардиокросс.





«Сегодня вы должны уже понимать для того, чтобы жить качественно, для того, чтобы в зрелом возрасте сохранять здоровье надо много двигаться, много радоваться, правильно питаться и знать все о факторах риска», - рассказывает главный врач ГБУЗ Республиканский кардиологический диспансер Ирина Николаева.



И, по возможности, их не допускать. Здесь же. на площадке акции, все желающие смогли получить консультации кардиолога, пройти ЭКГ, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови.



В течение суток сердце взрослого человека совершает больше 100 тысяч ударов и перекачивает 8 тысяч литров крови. Несмотря на то, что сердце - это мышца, которая никогда не утомляется, помогать ей необходимо постоянно.

Отсюда вывод - чтобы у нашего кровяного снабженца вдруг не случился незапланированный отпуск, заниматься спортом необходимо хотя бы 3 раза в неделю.

29 сентября