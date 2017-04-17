В Уфе отметили Международный день цирка

Для маленьких уфимцев выступили воспитанники детских цирковых студий, состоялись флешмобы и мастер-классы.

Восьмилетняя уфимка Амина Султанова готовится к выступлению в честь Международного дня цирка. Большую часть своей жизни Амина посвятила этому виду искусства. С трехлетнего возраста девочка несколько раз в неделю занимается в цирковой студии.

Мама Амины рассказывает: не жалеет о том, что привела дочку на занятия, ведь в цирке сочетаются спорт и красота.

«Цирк - это искусство. Ребенок раскрывается по-разному. Очень много номеров ярких ставится. Дети участвуют в международных соревнованиях. Плюс к этому у нас очень дружный коллектив. Старшие помогают младшим. Младшие тянутся за старшими. Просто у нас большая семья», - говорит мама Амины Айгуль Султанова.

В уфимском цирке к празднованию Международного дня цирка приготовили обширную программу. Для гостей выступают воспитанники цирковых студий, проходят творческие мастер-классы, артисты делятся секретами мастерства.

Булат Рысаев тоже пришел в цирковую студию в раннем детстве. Сейчас за его плечами множество гастролей и конкурсов. Жонглер признается, что с выбором профессии уже определился. В будущем видит себя только на манеже.

«Я уже очень много выступал. Мне нравится, когда аплодирует публика нашей цирковой студии. Здесь все идет честно и на совесть, можно так сказать. Здесь очень колоссальный труд в цирке», - рассказывает ученик цирковой студии «Юность» Булат Рысаев.

Труд артиста - всегда тайна для зрителя. Настоящие профессионалы работают весело и с улыбкой на лице. На празднике гости смогли узнать немного больше о работе циркачей и оценить, что стоит за внешней легкостью и красотой.

17 апреля