В Уфе пекут эко-хлеб

В обычной духовке из простых и доступных ингредиентов уфимка печет эко-хлеб. В магазин за буханками женщина не ходит уже два года. Из традиционного рецепта она сумела вывести индивидуальный.

так нежно и ласково многодетная мама Диля Шамаева готовит хлеб. Буханки небольшого размера, семье из пяти человек хватает на целый день. Все потому что этот продукт богач клетчаткой и минеральными веществами. Он медленнее усваивается, и чувство насыщения приходит быстрее.

А вот создается хлеб гораздо дольше обычного. На одну только закваску уходит целая неделя. В составе три вида ржаной муки и вода. В течении семи дней Диля подпитывает закваску как живой организм.

Хлеб из такого теста могут, есть даже диабетики, так как он не влияет на уровень сахара в крови. Причем знали об этом уже в древности, говорит женщина.

Диля Шамаева печет два раза в неделю по три-четыре буханки. Раньше приходилось готовить два раза в день. Еще два года назад она создавала самый обычный хлеб. Он получался пышным и невероятно вкусным. Но семья им не наедалась.

О свойствах ржаной муки Диля узнала в клубе прикладной экологии. В течение месяца училась печь эко-хлеб. Со временем, включая любимые ингредиенты от своих домочадцев, она вывела индивидуальный рецепт. Причем самым главным компонентом она считает любовь, которую вкладывает в каждую буханку.



Гульнара Ситдикова

13 апреля