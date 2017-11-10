В Уфе передовики производства получили ценные подарки

Автомобиль в подарок за ударный труд. В честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сегодня в Конгресс-Холле состоялось торжественное собрание. Из рук Главы Башкортостана передовики производства получили ценные подарки.

10 ноября

Новенький автомобиль - награда комбайнеру Владиславу Бикмурзину за ударный труд. Этим летом он намолотил более семи с половиной тысяч тонн зерна. Этот результат позволил ему победить в республиканском конкурсе лучших аграриев. Чемпион признается, поставил личный рекорд, но теперь знает, что и это не предел.Владислав Бикмурзин в числе десяти лучших аграриев, которые получили ключи от автомобиля "Шевроле Нива" из рук Главы республики. Рустэм Хамитов поздравил аграриев с профессиональным праздником и отметил, что республика по многим показателям сельхозпроизводства занимает лидирующие позиции в стране. Среднедушевое производство мяса, молока, зерна существенно превышает российские показатели. Для достижения еще больших показателей фермеры должны объединяться, подчеркнул Рустэм Хамитов. Развитие коопераций будет способствовать росту экономики, занятости и качества жизни селян.В республике работает 50 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Действует грантовая поддержка, в рамках которой за три последних года было направлено 57 миллионов рублей.Общаясь с Главой республики фермеры отметили положительные моменты объединения аграриев. Участники коопераций признались, что начали получать заказы на поставку продукции от сетевых супермаркетов.Поддержка сельского хозяйства в республике осуществляется по многим направлениям. Это инвестиционные проекты и образовательные программы. Один из приоритетов - привлечение молодых профессионалов. Так, с 2018 года в Башкортостане начнут выплачивать единовременное пособие для тех, кто решит работать на селе. По 300 тысяч рублей получат специалисты со средним профессиональным образованием, по полмиллиона с высшим.