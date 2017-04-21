В Уфе пешеходы не смогут перебегать дорогу в неположенных местах

«Устанавливаются они в целях ограничения возможного выхода на проезжую часть в местах, где не положено, где есть желание перебежать дорогу вне пешеходного перехода. То есть в местах притяжения участников дорожного движения, вблизи перекрестков, в местах расположения школьных и дошкольных учреждений», - уточняет заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Гафур Клызбаев.

21 апреля

Вдоль улиц начали устанавливать специальные ограждения.Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения с 2013 до 2020 года». Металлические конструкции уже появились на улицах Менделеева, Лесотехникума, Софьи Перовской и Кувыкина. В ближайшие 10 дней ограждения установят на Академика Королева, Орджоникидзе, Первомайской, Невского, Цюрупы, Пархоменко, Зорге и на проспекте Октября. В будущем планируется оборудовать все наиболее оживленные улицы столицы, говорят в Управлении комомунального хозяйства и благоустройства Уфы. По мнению специалистов, новшество позволит уменьшить количество дорожных аварий с участием пешеходов.