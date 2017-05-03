В Уфе пик половодья люди намерены встречать в своих домах

Уровень воды в реке Белой в Уфе превысил 7 метров. В результате на Демском кордоне затопило сразу несколько улиц. Аналогичная ситуация и на Кооперативной поляне. За сутки залило водой 15 улиц. Также к числу подтопленных прибавились некоторые дома в Нижегородке и Затоне. Однако от эвакуации местные жители отказываются.

Вот так, в высоких рыбацких сапогах Ульфат Мустафин ходит по дому. Мужчина с тремя детьми живет здесь круглый год. Большой воды не боятся, от эвакуации отказались.

«Здесь наверху можно жить, если уж наверху, то тогда можно эвакуироваться. А не страшно? Я же говорю, мы привыкшие», - рассказывает житель Кооперативной поляны Ульфат Мустафин.

Во дворе подтоплены баня, гараж со стройматериалами и огород, где хозяева едва успели высадить грядки.

«Все же канализация, фекалии все выходит наружу все, у многих свои скважины, воду берут, должны вот воду, наверное, подвозить не знаю, когда начнут», - говорит житель Кооперативной поляны Ульфат Мустафин.

А вот Любовь Елизарьева в свои 63 года неплохо управляется с лодкой. Говорит, за свою жизнь пережила не один десяток таких наводнений.

«Страшно, а что сделаешь, здесь родились, здесь выросли, здесь и живем до старости. Почему не эвакуировались? А куда? Куда дом бросишь. Пункты временного размещения есть. Нет, мы не привыкли к этому», - сказала жительница Кооперативной поляны Любовь Елизарьева.

С «большой воды» пришли и проблемы, говорят местные жители. Некоторые улицы напоминают стихийные свалки. Доски и мусор буквально повсюду.

«Тут невозможно конечно, мусор, бардак, все плавает, пытаемся убирать, каждый день вывожу мусор, но бесполезно», - показывает житель Кооперативной поляны Ильдар Узыкаев.

Несмотря на подтопление, второклассник Денис ежедневно посещает школу. Мальчику даже специально купили лодку.

«Меня отвозят на лодке дедушка или папа, когда они не могут, я хожу в болотных сапогах»,- рассказывает Денис Мустафин

В целом весеннее половодье в регионе проходит без чрезвычайных ситуаций, сообщают в правительстве республики. Хотя подъём рек продолжается. Сегодня утром на Белой он перешёл отметку в 700 сантиметров.

Всего на Кооперативной поляне на сегодняшний день подтоплено более 15 домов. Вода заполонила участки за последние двое суток. Причём прибывает она с рекордной скоростью. И если здесь еще можно пройти вот в таких костюмах, то дальше только на лодке.

Пик паводка ещё впереди, и, по прогнозам гидрологов, вода в реках может достичь отметки до 8 с половиной метров. Это касается в первую очередь столицы республики. В остальных районах Башкортостана угрозы не предвидится.

3 мая