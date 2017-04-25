В Уфе пик половодья в садовых товариществах прогнозируется на начало мая

Пик половодья в садовых товариществах Уфы этой весной ожидается 3 мая. В преддверии «большой воды» Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям организовал профилактический рейд. Владельцам садовых домов дают рекомендации, как пережить испытание.

Семья Гульнур Кашаповой - одна из 16 в садовом товариществе, которые проживают здесь круглый год. Признается, что прогнозы на весну-2017 и ожидаемый уровень подъема воды в 7 метров пугают. С мужем и ребенком Гульнур, скорее всего, переедут в город.

«Конечно, страшно. В том году уже подобралась, с ребенком приходится уезжать куда-то. Каждый страшно. Иногда боимся, что просыпаемся, и вода будет дома», - рассказывает жительница СНТ «Калинка» Гульнур Кашапова.

Садовое товарищество «Калинка» находится примерно в 30 километрах от города, на территории Уфимского района. Здесь порядка 100 жилых домов. Но половодье коснется не только их: десяток соседних товариществ так, же в зоне риска. Вода, к слову уже прибывает. У садоводов есть предложение - создать земляной вал. Они готовы поддержать проект финансово. Загвоздка в оформлении всех необходимых бумаг.

«Это получается земляной барьер. Это когда убирают чернозем и вываливают туда глину, сверху этот чернозем накрывают. Это не дамба, как бы сооружение, но для того, чтобы не пропустить воду, этого достаточно. Это высотой где-то около двух метров и это, в принципе, хватит для того, чтобы удержать высокий паводок», - говорит председатель СНТ «Калинка» Ильдус Ульмутаев.

По словам председателя садового товарищества «Калинка», предложения о создании земляного барьера направлены в муниципалитет и будут рассмотрены в конце мая. Между тем, Госкомитет Башкортостана будет продолжать профилактические рейды. Предполагается, что пик половодья придется в садовых товариществах на 3 мая.

«Опасен не сам паводок, опасны его последствия. Это в первую очередь нематериальный ущерб, а различные инфекционные заболевания, которые могут быть в связи с паводком. В первую очередь это кишечные заболевания, также могут возникнуть заболевание геморрагической лихорадки. Это связано с миграцией грызунов», - заключила специалист Госкомитета РБ по строительству и архитектуры Екатерина Суханова.

Также специалисты на время паводка просят уделить внимание садоводов пожарной безопасности. Чаще всего огонь вспыхивает при неосторожном обращении с ним, нарушении правил монтажа, использовании электрооборудования и не правильной эксплуатации отопительных печей. От того, насколько бережное будет отношение к собственному имуществу, настолько же оно будет, и сохранно, напоминают экстренные службы.

25 апреля