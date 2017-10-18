В Уфе планируется создать «зеленый щит»

Проект разработан региональным отделением общероссийского народного фронта. По задумке, лесопарковые пояса необходимо защитить от вырубки и строительства на их территории. Сегодня этот вопрос обсудили на общественных слушаниях.

Строить высотные дома, прокладывать дороги, железнодорожные линии, размещать заводы и главное - вырубать деревья. Все это теперь будет официально запрещено в лесах Уфы и пригороде. С такой инициативой выступили представители регионального отделения общероссийского народного фронта в рамках проекта “Зеленый щит».





«Мы считаем, нужен этот закон, чтобы законодательно защитить наши зеленые насаждения вокруг Уфы. Дело в том, что хотя существует много законов, других подзаконных актов, которые защищают. Но вот именно такого закона о «зеленом щите» о лесопарковой зоне пока у нас нет», - говорит руководитель группы общественного мониторинга ОНФ в РБ по проблемам экологии и зашиты леса Загир Хакимов.



Сейчас в Уфе леса охватывают территорию в 22 гектара. Это 50 % от площади всего города. По проекту, в зеленый пояс предлагается внести не только чащобы, но и реки, озера, степи и луга.





«Охрана будет осуществляться. То есть, все эти охраняемые лесопарковые зоны будут, наверно, передаваться администрации города Уфы. То есть, их структурные подразделения, лесничества будут нести уход, контроль за эти участком», - комментирует заместитель председателя комиссия по промышленности, предпринимательству, агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии Расих Хамитов.



Вместе с тем, проект пока вызывает и вопросы. Какая инженерно-транспортная инфраструктура в лесах будет разрешена и не будет ли новая инициатива противоречить другим действующим законам? Эти моменты стали поводом для бурной дискуссии. Участники слушаний отметили, проект нуждается в доработке.





«Я считаю, что эти вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, нужно выводить на уровень закона с учетом документов территориального планирования, хотелось бы это отметить, потому что без видения развития муниципальных образований, муниципальных районов и ГО мы не сможем понять, как же нам правильно определить эти территории», - сообщает заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации Уфы Галина Чиглинцева.



По итогам общественных слушаний, практически все участники поддержали «Зеленый щит». С учетом предложений до конца октября проект планируется доработать, а после представить на заседание Госсобрания-Курултая для рассмотрения.





18 октября