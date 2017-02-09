В Уфе платные парковки могут стать реальностью

Всего год назад в Уфе официально было зарегистрировано 314 тысяч автомобилей. Уже в конце 2016 их количество достигло 475 тысяч единиц. Из-за стремительного роста количества транспорта в часы пик на некоторых улицах города создаются пробки. Для решения данной проблемы в Уфе разработали стратегию развития транспортной системы. Проект рассчитан до 2030 года.

«Это позволит оптимизировать дорожное движение в том или ином точке уличной дорожной сети горда. Используя малозатратные методы оптимизации организации дорожного движения»,- пояснил заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Гафур Клызбаев.

Специалисты национального исследовательского института «Высшая школа экономики» тщательно изучили транспортную инфраструктуру города и предложили альтернативные и малозатратные методы решения проблемы пробок на улицах столицы. К примеру, они считают, что на наиболее загруженных перекрестках Уфы нужно просто перераспределить транспортные потоки, изменить работу светофора и другое.

«Здесь предлагаем оттянутый левый поворот, то есть мы делаем 2 полосы для прямого движения и левый поворот по направлениям Чудской происходит как бы из кармана», - рассказал эксперт «Центра транспортного моделирования» из Москвы Александр Кулаков.

Изменения произойдут на более 20 транспортных узлах столицы. В частности, на таких улицах как Заки Валиди, Цюрупы, Жукова, Гагарина, Уфимское шоссе, Чудская и другие. Строительство новых развязок и дорог специалисты считают неэффективным для увеличения проходимости транспортных артерий мегаполиса.

Уменьшению загруженности транспортом центральных уфимских улиц может повлиять введение платных парковок и сокращение общественного транспорта частных автоперевозчиков почти вдвое.

«На сегодняшний день разработан уже проект организации платных парковок. Потому что сегодня в центре города это борьба с припаркованными машинами . Это стало стихийным у нас на сегодняшний день. Это во -первых - пробки, во- вторых», - говорит заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Гафур Клызбаев.

«Это будет либо структурное подразделение Управления коммунального хозяйства и благоустройства, либо Управление Транспорта. Потому что вопросы содержания , обслуживания капитального ремонта реконструкции взаимосвязаны с математической моделью города»,- рассказал о планах глава столичной администрации Ирек Ялалов.

Исследователи считают, что проект необходимо обновлять ежегодно. Ведь с каждым годом количество автомобилей неуклонно растет. При таком профессиональном подходе транспортная инфраструктура станет намного эффективнее и безопаснее, подчеркивают специалисты.

9 февраля