В Уфе почтили память Мустая Карима

19 октября

Сегодня в Уфе проходят торжественные мероприятия, посвященные поэту и писателю Мустаю Кариму. В канун его дня рождения близкие, коллеги по перу и поклонники творчества по традиции собираются вместе, чтобы почтить память легенды башкирской литературы.На мусульманском кладбище состоялось торжественное возложение цветов к могиле Мустая Карима. На церемонию пришли студенты башкирского государственного и педагогического университетов и учащиеся 45-ой школы. Ежегодно на возложение приезжают земляки писателя из Чишминского района.Торжественный митинг прошел и возле дома, где жил народный поэт. Студенты читали его стихи, коллеги по перу делились воспоминаниями о работе и встречах с Мустаем Каримом. Это 13 день рождения, который близкие отмечают без него. Но в семье поэта грустить в этот день не принято. Для них это светлый праздник.