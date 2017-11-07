В Уфе почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих

Сегодня в Уфе проходят памятные мероприятия, посвященные памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих.



В сквере 50-летия Победы, где в мае этого года заложили Аллею памяти, росгвардейцы высадили 39 именных сосен, по количеству погибших - состоялась мемориальная акция и гражданская панихида. Память погибших почтили минутой молчания. Вспомнить тех, кто отдал жизнь, выполняя долг перед Родиной, пришли ветераны службы, юнармейцы, бойцы личного состава ученики кадетских классов Росгвардии, представители администрации города, семьи и близкие погибших.





«Это нужно не мертвым, это нужно живым. Ведь боле 70 лет прошло со дня победы, мы чтим, преклоняемся перед победителями. И наши сыновья приняли эстафету отцов и дедов, и совершили такой же подвиг, как наши победители. И память о них, я считаю, будет долгой. Потому что они будут примером для молодежи. Молодые люди будут знать и будут уверены в том, что у нас никто не забыт», - говорит мама погибшего оперуполномоченного СОБР при МВД РБ Андрея Щекатурова Валентина Щекатурова.