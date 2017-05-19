В Уфе почтили память погибших воинов-интернационалистов

В канун знаменательной даты в ДК "Химик" собрались участники локальных войн и военных конфликтов.



Для многих в зале это не просто песня. Эта мелодия, которая бьет прямо в сердце и словно переносит присутствующих в то далекое время. В уфимском дворце культуры "Химик" почтили память погибших воинов-интернационалистов. В канун знаменательной даты здесь собрались участники локальных войн и военных конфликтов, чтобы вспомнить о непростых, но важных страницах своей жизни и истории нашей страны. Сюда пришли и члены семей погибших военнослужащих, молодежь, учащиеся школ, представители ветеранских и общественных организаций. С речью выступил и глава столичной администрации.



Ежегодно 15 февраля в стране отмечается День памяти о солдатах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата была выбрана не случайно - именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана по так называемому "мосту дружбы".



Была и настоящая армейская еда: работала полевая кухню. В качестве поваров выступили столичные огнеборцы. На мероприятие привезли больше 2х тысяч порций гречневой каши. Уфимцам такой паек был явно по вкусу.





Как признаются организаторы мероприятия - война не повторится, пока люди помнят историю своей страны. Поэтому чтить имена людей, которые сражались в Афганистане просто необходимо.











Рафаэль Хакимов

15 февраля