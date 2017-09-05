В Уфе подсчитывают ущерб причиненный сильным ливнем

Глава Администрации Уфы Ирек Ялалов поблагодарил городские службы за оперативное устранение последний вчерашнего ливня. Разгул стихии стал главной темой утреннего оперативного совещания в муниципалитете.



Больше всего от ливня пострадали Советский, Кировский, Ленинский и Октябрьский районы столицы. На улицах города всю ночь работали полторы тысячи сотрудников коммунальных служб и более трёхсот единиц специализированной техники.





«В целом, городские службы отработали хорошо. Всю ночь работали. Я тоже проверил, посмотрел. Система работает. Главное, что я должен отметить: в целом, люди знает каждый свое место, каждый свой шаг и в этом плане та многолетняя работа, которая проводилась в городе, в том числе и нашими предшественниками, дает свои результаты. Если бы не было нормальной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, последствия были бы крайне тяжелыми», - уверен глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

За два часа на Уфу выпало больше двух месячных норм осадков. С таким объемом воды не справилась бы ни одна система ливневок в мире, подчеркнул Ирек Ялалов. Однако, благодаря работе коммунальных служб, уже в течение часа вода ушла с главных магистралей Уфы, а в течение полутора часов - со второстепенных улиц.





«Те градостроительные нормативы, которые используются при проектировании и строительстве жилья, дорог, инженерных, гражданских объектов, с точки зрения аномальных погодных условий, не выдерживают никакой критики. Даже там, где были построены современные ливневые коллекторы и дождеприемные решетки, аномальные осадки показывают, что одномоментно принять такой поток воды городские территории не могут», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

5 сентября