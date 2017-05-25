В Уфе подвели итоги конкурса "Безопасное колесо"

Команда юных инспекторов движения из Ишимбая примет участие в финале всероссийского конкурса "Безопасное колесо". В Уфе на базе детского лагеря "Черемушки" подвели итоги слета.

В мероприятии по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма приняли участие представители со всех городов и районов Башкортостана. Они демонстрировали не только свои знания по ПДД, мастерство управления велосипедом, но и активную жизненную позицию по пропаганде безопасности дорожного движения. Конкурс проводился в Республике Башкортостане в 44 раз. По итогам мероприятия на первое место заняла команда из Ишимбая, на втором из Салавата, на третьем - команда из Белокатайского района. Финал всероссийского конкурса "Безопасное колесо" состоится в Ульяновске с 1 по 8 июня, где республику представят участники из Ишимбая.





25 мая