В Уфе подвели итоги конкурса «Дети о войне»

В уфимских школах подвели итоги конкурса, посвященного 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проект стартовал еще в конце апреля, однако из-за большого количества участников его итоги подвели только сейчас.

Награждение состоялось сразу в двух школах: 85 и 71. Конкурс проходил в нескольких номинациях: поэтическое произведение, проза, рисунок, а также скульптура. Участие в нем принимали ученики с 1 по 11 классы. Первоочередные цели акции - укрепление патриотических чувств и повышение творческого потенциала мальчиков и девочек.





«Когда мы видели эмоции наших детей вовремя проведения конкурса, неподдельный интерес, сопереживание в их глазах, когда они проводили урок мужества, когда они собирали сборник стихов о войне, писали письма ветеранам, учились складывать тот самый треугольник. Мы понимали, что мы взрослые делаем все правильно», - говорит директор СОШ №85 Уфы Гульнара Нургалиева.

Школьникам вручили дипломы и ценные призы, а 20 самых активных участников в конце июня отправятся в Псков, чтобы посетить памятные места времен второй мировой войны. По словам организаторов, подобные конкурсы необходимы, особенно на фоне поступающих предложений от некоторых стран, о пересмотре итогов этой войны.





Рафаэль Хакимов

23 мая