В Уфе поиски хозяина редкой книги завершились успешно

Успешно завершились поиски хозяйки редкого издания - книги под названием «Слово о сыне», автор, которой мама первого космонавта мира, советского летчика, Героя Советского союза Юрия Гагарина. Литературу в нашу редакцию принесла супруга водителя маршрутки, в которой была забыта книга. К счастью, настоящей владелице рассказали эту историю наши телезрители.

Хозяин уникального издания, которое оказалось в редакции телеканала «Вся Уфа» найден! Это книга «Слово о сыне» автор - мама первого космонавта земли. С личной подписью Анны Тимофеевны и дарственной надписью Анатолию Алексеевичу. Меж страниц - уникальные фотографии станции Байконур. Весь этот бесценный клад нашел водитель 266 уфимского маршрутного автобуса. Потерю в редакцию «Всей Уфы» принесла его супруга.

Мы целую неделю рассказывали об уникальной находке в эфире, и искали неизвестного Анатолия Алексеевича Хрюхрина. Вы не поверите, но сегодня в нашу студию приехала его супруга Анна Петровна Хрюхрина.

Анатолия Алексеевича уже нет в живых. Книги и фотографии Анна Петровна хранит в память о супруге и иногда вывозит как экспонаты для демонстрации на разные мероприятия, посвященные космонавтике. Обнаружив пропажу - чуть дара речи не лишилась. До сих пор понять не может, как такое могло случиться.

В день космонавтики Анна Петровна везла ценный архив на встречу совета ветеранов - байконуровцев. Ехала на встречу на автобусе.

Когда вышла - книги уже не было. Обнаружив пропажу, вернуть её Анна Петровна и не надеялась. Каково же было её удивление, когда друзья и знакомые стали звонить ей и один за другим рассказывать историю удивительного путешествия книги, о которой они узнали из эфира «Всей Уфы».

Дома у Анны Петровны хранится ещё много интересных документов, книг и фотографий - всё о космонавтике. Она 27 лет вместе с супругом прожила на Байконуре - Анатолий Алексеевич служил в войсках ПВО, а Анна Петровна была воспитателем детского сада. Всегда интересовалась работой мужа и не раз была на космодроме.

Впереди было назначено ещё много встреч, которые Анна Петровна уже собиралась отменять из-за потери самого главного и ценного экспоната. Но благодаря отзывчивым людям - жителям нашего города они все - таки состоятся.

17 мая