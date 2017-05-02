В Уфе половодье продолжает наступать

Целые улицы и микрорайоны в Башкортостане уходят под воду, а пик «большой воды», ещё впереди. В поселке Козарез талые воды размыли дорогу, людей перевозят на речном транспорте, а в Нижегородке затопленной оказалась фактически целая улица.

Проснулись, а проблем, как и воды, - по колено. Теперь в семье Закировых по утрам надевают не тапочки, а резиновые сапоги. В доме новый хозяин: вода заняла зал, спальню, и даже кухню.

«Страшно как не страшно то, воды нет, детей кормить и поить надо, у нас же маленькие дети, страшно, это сколько ремонта, сколько уборки, все нужно делать, все покупать», - рассказывает жительница микрорайона Нижегородка Залия Закирова.

Покидать жилище Закировы не намерены, идти им попросту некуда. Проблем добавляет тот факт, что здание не застраховано, а это значит, что восстанавливать его придется за свой счет. Сколько это будет стоить - Закировы пока боятся даже подумать.

Аналогичная ситуация фактически у всех жителей по улице Воронежская. У многих затопило огороды и погреба. Говорят, что пытались ее откачивать, но бесполезно.

Еще вчера дети здесь играли в футбол, сейчас все в этой округе затопило. По словам местных жителей, большая вода пришла внезапно и теперь люди, чтобы добраться домой вынуждены одевать вот такой комбинезон либо воспользоваться лодкой.

Сейчас Козарез, что в Ленинском районе - не поселок, а настоящий остров. Добраться до города можно лишь через реку. Как долго еще все это будет продолжаться - зависит от погоды. Местные жители, опираясь на свой опыт, говорят, что определенные сложности половодье им приносит одну - две недели.

«Там дорогу затопило, основная, на которой мы добираемся, это единственный транспорт, на котором добраться можно в город, из Козареза в Нижегородку и оттуда уже своим ходом как говорится», - говорит житель поселка Козарез Василь Гамбаров.

Паром - единственная возможность для жителей поселка Козарез добраться до места работы или вернуться домой. Данила Набиуллина здесь знают и называют местным Дедом Мазаем. В день он совершает 28 рейсов. Перевозит до 170 человек.

«Чисто спасением не занимаемся людей, но помогаем людям добираться до работы, куда им надо быть, пожалуйста, перевозим, те, кто понимает, в порядке вещей спасибо говорят, значит, мы не зря работаем, мне нравится, работа на воде, людям помощь оказываем, востребованы, что еще нужно человеку», - сказал капитан парома «Коруна» Данил Набиуллин.

По сведениям службы спасения 112 на 2 мая, уровень реки Белой в пределах города поднялся до отметки в 702 сантиметра, река Уфа пока остановилась на уровне в 671 сантиметр, верхняя точка Демы достигла 560 сантиметров.

«На сегодняшний день по Ленинскому району 29 участков у нас подтоплено, в том числе произошло подтопление одного дома по улице Воронежская 25 В, с жильцами беседа проведена, пока не требуется заселения в пункт временного размещения», - заключил начальник управления гражданской защиты по Ленинскому району Уфы Булат Латыпов.

В службе спасения 112 говорят, что пик паводка в Башкортостане продержится ещё несколько дней. В малых реках вода уже идет на убыль. Тем не менее, мониторинг половодья ведется в круглосуточном режиме. Экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.

2 мая