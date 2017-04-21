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В Уфе после реконструкции открылась бесплатная ветеринарная клиника

В аграрном университете открылся центр бесплатной ветеринарной помощи. В клинике студенты учатся диагностировать животных и проводить различные операции. Теперь процесс обучения стал проходить еще интереснее и продуктивнее.


Барашек Яша кричит не от боли, ему просто страшно. Сюда животное привезли студенты. Им показалось, что ягненок захворал и ему требуется обследование. Но к счастью, опасения не подтвердились: УЗИ показало, что животное здорово.


Теперь приносить на лечение животных сюда могут не только студенты, но и любой человек. Клиника при аграрном университет существовала всегда, но врачи ютились в одной комнате. Недавно здесь сделали ремонт и расширили границы. Это позволило открыть новые кабинеты. Появились две операционные, хирургический блок, кабинет функциональной диагностики, кабинет электронной микроскопии, биохимическая лаборатория.


А это так называемый стационар, где братья наши меньшие могут прийти в себя после операции. К слову, проводились они здесь уже ни раз. Для этого клиника прибрела современное эндоскопическое оборудование. Оперируют животных без разрезов.

Главная цель создания в аграрном университете ветеринарного центра - учебная. Познавать сложную науку на практике гораздо проще и эффективнее, считает руководитель клиники.

А еще ветеринарный центр служит для животнотерапии. Порой учащиеся приходят сюда не за знаниями, а чтобы просто пообщаться с подопечными.


Гульнара Ситдикова

 



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