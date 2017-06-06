В Уфе последствия весеннего паводка устранены, но погодные катаклизмы приносят массу сюрпризов

В нашу редакцию обратились жильцы улицы Альшеевская Демского района Уфы. Дождь в течение нескольких дней вынудил демчан вновь надеть резиновые сапоги.

Недавно посаженные овощи теперь гниют под водой. По словам жильцов улицы Альшеевская, такого в их дворах не было даже во время весеннего половодья. Многие хозяева этих домов - пенсионеры. Вода лишила людей не только будущего урожая, но и практически отрезала от цивилизации.

Дренажный колодец, который раньше справлялся с потоком воды, пришел в негодность. На данный момент, единственное, что может помочь демчанам - это откачка воды, объяснили нам представители администрации района.

Всего в этом районе 6 подтопленных участков. На каждом из них службой спасения Уфы проводятся работы по откачке воды. Сколько это будет продолжаться - неизвестно Дополнительные трудности приносит дождь, который льет, не переставая уже несколько дней.

Дамир Вахитов

6 июня