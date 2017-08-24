В Уфе потекут молочные реки

В седьмой раз в столице пройдет праздник, полюбившийся жителям города. Главная цель осталась прежней - пропаганда здорового образа жизни. В программе есть множество изменений. О них сегодня организаторы рассказали на пресс-конференции.

Приветственный стакан молока каждому гостю - традиция, которая неизменно остается на всех фестивалях "Молочной страны". К ней, похоже, прибавится еще одна. В этом году впервые организаторы предлагают отведать несколько видов каши.



На этом сюрпризы не завершаются. Впервые гостям праздника предлагают пройти молочный квест и виртуальную прогулку по молочным фермам. Юные уфимцы могут начать учить стихи о молоке и молочной продукции - на одной из площадок будет конкурс чтецов. Тех, кто грезит о профессии телеведущего, ждут на молочной медиастудии. В общем, будет много интересного.



"Молочная страна" - это не только развлекательный фестиваль. Праздник способствует прямому общению производителей и покупателей. Что обязательно скажется на спросе продуктов, сделанных в Башкортостане. Кроме того, в рамках фестиваля состоится круглый стол, где обсудят стратегию развития молочной отрасли.



"Вся Уфа" тоже не останется в стороне от грандиозного события. С 15:30 до 16:30 на сцене будет идти программа, подготовленная столичным телеканалом.







24 августа