В Уфе повышается доступность городской среды и услуг

В 2016 году на региональном и муниципальном уровнях были утверждены планы мероприятий, "дорожные карты". С докладом об их исполнении в администрации города выступила представительница министерства труда и социальной защиты населения Башкортостана.

Министерство труда и социальной защиты России предлагает рассчитать темпы повышения показателей доступности на долгосрочную перспективу для выполнения задач по формированию доступной среды в полном объеме. Кроме того, отмечается необходимость предусмотреть обязательную паспортизацию социальных объектов и обеспечение их доступности. Все мероприятия по реализации "дорожных карт" будут включены в региональные и муниципальные целевые программы, особенно те, что касаются вопросов градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, маршрутизации доступных внутригородских путей передвижения, содействия занятости, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.





«Внесены изменения в действующую нормативную базу, вопросы доступности предусмотрены теперь в административных регламентах предоставления государственных и муниципальных услуг, проведена адаптация объектов социальной инфраструктуры, причем с 2014 года на эти цели привлекаются средства федерального бюджета», - добавляет начальник отдела по делам инвалидов Минтруда РБ Нурия Салихова.

20 июня