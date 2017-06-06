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В Уфе повышают престиж рабочих профессий

В Уфе повышают престиж рабочих профессий

При Башкирском архитектурно- строительном колледже начал работу второй ресурсный центр. Там учат возводить и штукатурить стены, правильно пользоваться строительными и электрическими инструментами.

 

Обучение в Ресурсном центре позволит повысить квалификацию либо получить новую специальность. После прохождения пятидневных курсов слушатели приобретают теоретические и практические навыки ремонта квартир. Как говорят в колледже, специалисты в сфере евроремонта и качественной отделки помещений всегда востребованы на строительном рынке. Особенно сейчас, когда темпы строительства растут, но в то же время существует проблема нехватки квалифицированных кадров.




Автор: Тимур Давлетов
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