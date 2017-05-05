В Уфе появилась «Аллея Славы»

В сквере 50-летия Победы высадили «Аллею Славы». Аллея состоит насаждений: туй, можжевельников, кленовых деревьев. Аллея появилась благодаря сплоченности уфимцев, города победители определялись путем голосования. Акцию провела компания «Экоплант». Представители компании отметили, что Уфа очень красивый зеленый мегаполис с активными жителями, дружно голосовавшими за победу родного города.

Почетными гостями праздника стали ветераны, которые пришли в сопровождении своих детей и внуков. В обустройстве аллеи приняли участие глава Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан Ирек Ишмухаметович Ялалов, председатель Совета городского округа город Уфа РБ Валерий Николаевич Трофимов, глава Администрации Советского района ГО г. Уфа Урал Тагирович Кильсенбаев, депутаты Государственного Собрания-Курултая РБ и городского Совета.

7 мая

Фото: Официальный сайт Администрации