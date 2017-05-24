В Уфе появилась еще одна современная многофункциональная спортивная площадка

Ее построили на территории общеобразовательной школы № 159 в микрорайоне Сипайлово. В торжественном открытии принял участие глава администрации столицы Ирек Ялалов.

Теперь у учащихся школы № 159 Уфы и жителей Сипайлово появилась возможность заниматься спортом на современных тренажерах. Во дворе образовательного учреждения открылась новая спортивная площадка.

«Мы надеемся, что тот тренд на строительство современного спортивной комплексов, который был задан в городе Уфе, 3 года назад он будет только наращиваться. И конечно здесь огромную роль нам оказывают компания «Башнефть». Хотели ли бы пользуясь, случаем поблагодарить руководство компании «Башнефть» за социальную ответственность своего бизнеса, за то, что они нам помогают», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

На поле, покрытом специальным составом из резиновой крошки, ребята и взрослые будут играть в футбол, баскетбол и другие виды спорта. Ну, а первый пас футбольного мяча совершил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Открытие новой площадки позволит не только поддерживать здоровый образ жизни молодого поколения, но и добиваться новых побед в спорте.

«Надо сказать, что несколько лет наша школа сохраняет собой спортивного центра. Здесь проводятся сдача ГТО и проходят многочисленные соревнования самого различного уровня и с открытия этой площадки возможности возрастут», - заключила директор школы №159 Наталья Иванцова.

Отметим, что на этой неделе подобную современную площадку открыли в 116 школе в Орджоникидзевском районе столицы. В дальнейшем планируется оснастить спортинвентарем все школы города, отметил Ирек Ялалов.

24 мая