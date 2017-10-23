В Уфе появилась «Солнечная аллея»

Аллея из кедров и сосен появилась возле татарского театра "Нур" в Уфе. Их высадили «Солнечные дети» - ребята, страдающие генетическим заболеванием, синдромом Дауна. Именно поэтому и саму аллею из хвойных деревьев назвали «Солнечной».





13-летний Линар Вакилов из Уфы высадил на территории возле татарского театра "Нур" сразу несколько саженцев сосен и кедров. Подросток страдает генетическим заболеванием - синдромом Дауна. Мальчик плохо говорит и это мешает ему общаться со сверстниками. А в этот день он нашел друзей, которые поняли его без слов. «Солнечным детям» помогали волонтёры благотворительного проекта "Чистая Уфа", и представители администрации Октябрьского района столицы. Вместе они высадили 25 сосен и 50 кедров.





«Дети знакомятся с другими участниками акции. Знакомятся с волонтерами которые очень тепло к ним относятся, учатся вместе работать», - говорит участница акции Эльвира Вакилова.



Только высадкой деревьев дело не ограничится. Участники акции выразили намерение ухаживать за этими саженцами.



Попутно с высадкой деревьев участники акции очистили от мусора прилегающую к театру территорию. Один час работы - и несколько десятков мешков заполнены бытовыми отходами.





«Смысл этой акции в том, чтобы изменить отношение людей к особенным людям, особенно детям. Социализировать самих детей, потому что им бывает очень сложно адаптироваться в обществе. Как правило они находятся в кругу только своих родных и близких, только родителей», - комментирует представитель общественного благотворительного фонда "Чистая Уфа" Вероника Трегубова.





«Это был не только совместный труд. То есть дети и взрослые могли общаться, дальнейшее общение продолжилось веселыми играми и конкурсами. Взрослые постарались окружить детей заботой», - рассказывает начальник информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района Уфы Гульшат Шайхутдинова.

23 октября

В Башкортостане проживает около 500 «Солнечных детей». Таким ребятам очень важно внимание со стороны окружающих. "Солнечная аллея" была заложена в прошлом году. Теперь же на ней появились новые деревья. Организаторы акции надеются, что, став доброй традицией, подобные встречи станут для «Солнечных детей» ещё одной возможностью общаться и чувствовать себя нужными членами общества.