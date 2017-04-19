В Уфе появился мобильный анализатор качества молока

Ноу-хау от уфимского аспиранта. Учащийся химического факультета БашГУ Николай Патрушев изобрел мобильный анализатор качества молока. С необычной инновацией он выступил на всероссийском конкурсе научно-технического творчества молодежи и занял первое место.

Свое детище Николай Патрушев именовал «Сканомилк». Над созданием прибора в команде ребят из трех человек он корпел целый месяц. Сложные расчеты, исследования, вычисления и результат не заставил себя долго ждать. Уфимцы изобрели быстрое и дешевое устройство для анализа качества молока.

Пока это только макет. Но как заверяют его создатели, готовый прибор будет способен заменить многие дорогостоящие аппараты. Принцип работы незамысловатый. В «Сканомилк» необходимо просто залить молоко, а устройство само определит качество жидкости. Основа всего здесь - двухцветный светодиод.

«Чем больше содержание белка в молоке, тем меньше диаметр пятна в молоке, чем меньше содержания белка, тем больше диаметр пятна, так как белок поглощает зеленый цвет, жир поглощает красный цвет. То есть если здесь переключиться на красный, то чем меньше диаметр пятна будет, то тем больше содержания жира и наоборот», - говорит Аспирант химического факультета БГУ Николай Патрушев.

Планируется, что внутри прибора разместится камера. Она будет фотографировать пятно от светодиода в молоке, а дисплей на крышке устройства показывать содержание белка и жира в жидкости. Таким образом, устройство сможет проверить добросовестность многих производителей. То есть, насколько точно те указывают информацию на упаковке продукта.

Свою инновацию изобретатели хотят внедрить на российский рынок. По их подсчетам по сравнению с аналогичными приборами «Сканомилк» будет в разы дешевле. Приобрести и свободно пользоваться им сможет даже среднестатистическая семья. Ориентировочная стоимость - 10 тысяч рублей, а время анализа молока 30-60 секунд.

Наработка у уфимских ученых есть, желание довести дело до конца тоже. Изобретатели говорят, что им необходима спонсорская помощь в 50 тысяч рублей на материалы и этап тестирования аппарата. О полученных результатах они пообещали рассказать публично.



Гульнара Ситдикова

19 апреля