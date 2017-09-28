В Уфе появился сквер Геодезистов

Участок дороги от моста реки Белой до деревни Искино получил официальное название - Оренбургский тракт. Такое решение на заседании Горсовета приняли депутаты.

Протяженность отрезка - 24 километра. Стоит отметить, что это историческое название трассы, которое было дано еще в 18-19 веках. И в народе по сей день его знают именно как Оренбургский тракт. Теперь наименование закреплено за дорогой на официальном уровне.

Так же народные избранники утвердили название зоны отдыха, расположенной на территории между зданием Управления Росреестра и домом-музеем имени Ленина по улице Достоевского. Теперь это сквер Геодезистов. Год назад там был установлен памятник представителям этой профессии. И сотрудники госучреждения обратились в Горсвет с просьбой закрепить за территорией это наименование.





28 сентября