В Уфе появится Исторический парк

Ко дню города в Уфе откроется интерактивная выставка "Исторический парк". Столица станет первым городом-миллионником после Москвы, которая примет участие в масштабном проекте «Россия - моя история».

Организаторы планируют создать 4 экспозиции. Каждая из них будет рассказывать о разных периодах истории страны: от династии Рюриковичей до наших дней. Проект будет создан с помощью мультимедийных технологий: посетители увидят трехмерные модели старых городов и различные интерактивные площадки. Всего будет задействовано больше 500 единиц компьютерной техники. Так же планируется создание 3D-модели Уфимского кремля. Исторический парк - результат совместной работы художников, дизайнеров, специалистов по компьютерной графике, историков и многих других, сообщают организаторы. Помимо Уфы этот проект откроется в Казани, Волгограде, Ставрополе и других городах России. Исторический парк в Уфе планируют запустить ко дню города, 12 июня. Он будет работать в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо».

30 мая