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В Уфе появится новое граффити

В Уфе появится новое граффити

Гигантский портрет Героя Советского союза Натальи Ковшовой появится на одном из домов в микрорайоне Сипайлово.

 

Портрет появится на торце дома №6 по улице Натальи Ковшовой. Сегодня начались подготовительные работы - стену покрывают грунтовкой. Размер граффити будет оставлять 11 на 28 метров. Художник Артур Фазылов планирует завершить работы в июне.

«Проект зародился после того, как в конце 2014 года Олег Кайбышев озвучил мне идею нарисовать в микрорайоне Сипайлово Наталью Ковшову. Я очень загорелся этой идеей и занялся разработкой эскиза и проекта росписи. В течение последних двух лет данную идею поддержали в администрации Октябрьского района. Также жители дома во главе с председателем многоквартирного дома Гульнур Муксумовой и краевед, инициатор увековечивания Анатолий Крюков», - говорит художник Артур Фазылов.

Напомним, снайпер Наталья Ковшова, погибла в неравном бою с фашистами в Новгородской области в августе 1942 года. Она была удостоена звания Героя Советского Союза. В Уфе в ее честь названа улица, так же ежегодно проходит легкоатлетический забег посвященный девушке-снайперу.



Автор: Эрика Нажимова
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