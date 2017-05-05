В Уфе появится портрет Натальи Ковшовой

В Уфе во всю стену многоэтажки наносится портрет Натальи Ковшовой. Рисунок общей площадью 330 квадратных метров создают местные активисты.

Краевед Анатолий Крюков - инициатор этого масштабного проекта. Созданием огромного портрета он решил увековечить имя героя Советского Союза. В самом начале работы над задумкой уфимские общественники отбирали имя знаменитого земляка. Выбор пал на снайпера Великой Отечественной войны Наталью Ковшову. В честь нее в городе уже есть две мемориальные таблички и ежегодно проходит легкоатлетический забег. А в 1993 году в микрорайоне Сипайлово ее именем назвали улицу. К слову, написать портрет, было решено именно там, на доме номер 6. Идею поддержала администрация Октябрьского района столицы.

Подготавливать фасад к нанесению рисунка активисты начали в конце апреля этого года. На создание самого портрета уже ушло 25 литров краски и 250 аэрозольных баллонов. Автор эскиза - уфимский художник Артур Фазылов. Изображение мужественной девушки с автоматом на плече и с цветком в руке он написал еще в 2014 году.

Только в Сипайлово это будет уже четвертое граффити на стене дома с изображением героической личности. Завершить работу активисты планируют к концу июля.



Гульнара Ситдикова

5 мая