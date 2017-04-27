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В Уфе предотвратили утечку нефтепродуктов

В Уфе предотвратили утечку нефтепродуктов

В Ленинском районе Уфы предотвратили утечку нефтепродуктов в реку Белую. Баржа с емкостями была обнаружена в районе стадиона «Водник».

В эфирах нашего телеканала мы уже рассказывали об этом. Первыми тревогу забили жители микрорайона - опасались экологической катастрофы. На наш мессенджер WhatsApp они прислали кадры. Люди боялись, что из-за половодья, нефтепродукты могут попасть в русло реки. 

Ситуацию под контроль взяли в службе спасения. В настоящее время специалистами проводятся работы по сбору и вывозу остатков нефтепродуктов для последующей утилизации. После завершения очистных работ, запланирован демонтаж и вывоз конструкции самой баржи. Установить собственника судна пока не удалось.

 



Автор: Ляйсан Закирова
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