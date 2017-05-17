В Уфе представили фильм под названием "Генерал"

Обстоятельства смерти легендарного командира 112-ой башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова до сих пор волнует историков и краеведов. Свою версию случившегося рассказал в своем документальном фильме "Генерал" известный российский режиссер, наш земляк Радик Кудояров. Показ картины состоялся в кинотеатре "Родина" накануне. В просмотре участвовали представители муниципалитета и журналисты.



Это фильм о легендарном командире 112-ой башкирской дивизии Минигали Шаймуратове. Премьера картины состоялась еще в 2015 году, но за два года он не утратил своей значимости и остроты. На просмотр фильма пришли представители муниципалитета и журналисты. Глава столичной администрации Ирек Ялалов отметил, что картина будет полезна для общественности.





«Самое главное - этот фильм показывает, на мой взгляд, а я достаточно серьезно увлекаюсь историей, это мое хобби, - показывает максимально правдивую картину, которая существовала в годы Великой Отечественной войны, на фронтах этой войны. Там показана, в этом фильме, без прикрас реальная ситуация, которая творилась и происходила на местах. Со всеми чувствами: тут и героизм, и подлость, и предательство. Все как в жизни», - уверен глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

В фильме реконструированы реальные события, которые произошли 23 февраля 1943 года. Благодаря фактам, добытым, в том числе, и из архивов Германии, выяснилось, что в результате ошибочных действий некоторых руководителей многие бойцы и два генерала - Шаймуратов и Дудко погибли.



Реальные события дополнены и сведениями, полученными от очевидцев, журналистских расследований, рассекреченных хроник войны. Вся информация собиралась буквально по крупицам на территории России, Украины и даже Германии.



Режиссер фильма "Генерал" Радик Кудояров рассказал зрителям свою точку зрения и рассказал о причинах гибели военачальника. Ну, а самым главным вопросом остается открытым - почему легендарному комдиву до сих пор не присвоили звание Героя Советского Союза.



Зрители оценили картину и считают, что этот фильм-исследование должны посмотреть все жители республики.



Возможно, после показа этого фильма, Минигали Шаймуратов посмертно будет удостоен звания Героя России. Но для жителей республики он всегда был и будет настоящим героем.

17 мая