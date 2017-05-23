В Уфе представили новый троллейбус местного производства

Он на несколько миллионов рублей дешевле той техники, которая сейчас представлена на рынке, однако, по своим техническим характеристикам, превосходит конкурентов.

Новый троллейбус - результат сотрудничества «Уфимского трамвайно-троллейбусного завода», МУЭТа и «Нефаза». Он собран на базе кузова и ходовой от автобуса «Нефаз», но переделан под троллейбусные стандарты.

«Производители, которые есть на рынке, они не до конца удовлетворяют тем требованиям, которые предъявляют заказчики сейчас. Мы увидели нишу, которая сейчас не до конца заполнена, и видим рынок и возможности производить и поставлять троллейбусы в разные субъекты РФ», - говорит генеральный директор АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» Денис Рассадников.

Особенность модели в том, что всё электрооборудование установлено на крыше троллейбуса.

Работу инженеров оценил глава Администрации Уфы. Ирек Ялалов осмотрел новый троллейбус, отметив экономичность практики местной сборки.На завод уже поступил предзаказ на 80 единиц техники. Но где будут курсировать новые троллейбусы, пока не сообщается.

23 мая