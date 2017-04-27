В Уфе представили социальную карту жителя Башкортостана на базе отечественной платежной системы «Мир», которая позволит не только совершать покупки, но и оплачивать проезд на транспорте, услуги образования и здравоохранения.

Национальная платежная система «Мир» заработала в России в конце 2015 года. В Башкортостане отечественной платежной системой пользуются более 10 тысяч человек. Карта позволяет не только совершать привычные финансовые операции - оплату покупок, снятие наличных в любом банкомате без комиссии, но и может использоваться при оплате проезда на транспорте, образовательных и медицинских услуг. Также дисконтное приложение дает возможность получать скидки, расплачиваясь картой в магазинах, участвующих в бонусной системе «Нектар».

«Мы хотим создать платежную систему российскую, это пример эффективного симбиоза российских IT-технологий, платежных технологий и сервисов и государственных сервисов и услуг», - сказал председатель правления АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев.

С принятием закона банки с 1 июля будут обязаны использовать только национальные платежные инструменты при выплате денежных средств бюджетникам. Это касается всех кто, пользуется картами. По закону можно будет продолжать получать выплаты наличными. В Башкортостане на базе отечественной платежной системы с мая намерены перевести выпуск социальных карт.

«Мы даем теперь возможность получателям социальной карты иметь эту платежную систему на своей социальной карте, до этого такого не было, то есть теперь бюджетники могут пользоваться и расплачиваться этой платежной системы», - заключил премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Получить полную информацию и социальную карту «Мир» уфимцы смогут в многофункциональных центрах.

27 апреля