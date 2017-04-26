В Уфе презентована вторая часть выставки «100 женщин Башкортостана»

Вторая часть выставки под названием «100 женщин Башкортостана» презентована в Уфе. Участницами уникального фотопроекта в этот раз стали медиалица. Всего предусмотрено пять разделов экспозиции.

Спортивный обозреватель и руководитель редакции спортивных программ нашего телеканала Лилия Шафикова - одна из участниц выставки «100 женщин Башкортостана». Было сделано несколько вариантов, но в итоге выбран этот: фотопортрет в свете софитов, сидя на стуле. Неизменна здесь, конечно, улыбка, по которой Лилию, наверняка, узнают телезрители и профессиональные спортсмены.

«Потрясающая атмосфера, здесь люди, которыми я восхищалась, когда делала первые шаги в журналистике, и те с кем посчастливилось поработать. Вот этот немного холодный термин медиа персоны, я заменю на добрые друзья. Мы много лет вместе и я этим дорожу», - говорит руководитель спортивного вещания телеканала «Вся Уфа», Заслуженный работник культуры РБ Лилия Шафикова.

«Медиалица» - это вторая глава уникального фотопроекта «100 женщин Башкортостана». В кадре - те, кто посвятил свою жизнь работе в СМИ. Их профессионализм не вызывает ни у кого сомнений, объясняют организаторы экспозиции.

«Показывают вот там вот мужчина, какой- то руководитель молодец, вот здесь мужчина молодец. А женщин показывают не очень много. И мне хотелось показать как много у нас красивых и талантливых женщин. Их нужно выводить на первый ряд. И восхищаться ими не только в профессиональном плане, но и тем, что наша республика она богата очень красивыми женщинами», - заключила автор проекта «100 женщин Башкортостана. Сила и нежность» Лэйсэн Муртазина.

Всего будет пять частей проекта. Героинями уже стали женщины во власти и медиаперсоны и только предстоит позировать перед фотокамерой - благотворителям, предпринимательницам и медикам. Любой зритель сможет увидеть 100 женщин Башкортостана, которых олицетворяют силу и нежность.

Дамир Вахитов

26 апреля