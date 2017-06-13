В Уфе приступили к реконструкции школы №1

Здание общеобразовательного учреждения давно нуждалось в полной перестройке, но работы начались лишь в минувшие выходные.

Школа состоит из двух блоков. Один из них - двухэтажный, был построен в начале ХХ века. Согласно проектному плану на этом месте появится общеобразовательное учреждение на 775 мест. Сроки завершения реконструкции – декабрь 2018 года. Старый корпус был альма-матер для многих известных людей. Среди которых Юрий Шевчук, Валерия Брейтбург и многие другие.





«Школу я вспоминаю с благодарностью. И каждый раз, когда я приезжаю в Уфу и прохожу мимо, мне всегда хочется подняться на четвертый этаж, где была наша классная комната и как то там побывать, в общем, приятные воспоминания», - говорит Валерия Брейтбург.

Дамир Вахитов

13 июня