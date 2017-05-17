В Уфе пробные ЕГЭ прошли в 20 школах

616 уфимских мам и пап на личном опыте убедились, сложно ли сдавать ЕГЭ. Пробные экзамены прошли в 20 школах столицы.

Многие последний раз сдавали экзамены лет 20 назад. И это было в произвольной форме. Билеты, сочинения, теперь тесты.

«Саму суть ЕГЭ я не поддерживаю, мне кажется, как учили нас, это было лучше: я брал билет, естественно, готовился перед экзаменом, отвечал. Я считаю, это более правильный путь, чем искать правильный вариант среди ответов», — делится мнением участник акции «ЕГЭ для родителей» Владимир Кулагин.

Родители не то чтобы волнуются, они в предвкушении. Вспомнят ли логарифмы и аксиомы, уравнения и неравенства. Математика — эта царица наук бросила вызов экзаменующимся.

«Не считаю, что для меня это сложно, потому что я сама оканчивала физмат и сын у меня значительно подготовлен в этом предмете», — похвалилась участница акции «ЕГЭ для родителей» Оксана Руденко.

Развеять мифы и понизить градус накала в преддверии ЕГЭ — такова цель родительских экзаменов. Ведь подобная форма оценки знаний школьников существует уже почти 10 лет, но вопросы по-прежнему остаются.

«Чтобы получить аттестацию, можно выполнить из 21 задания всего 7. Это настоящее задания, которые будут сдавать их дети. Они на себе ощутят, что это не так сложно и не так страшно», — сказала главный специалист управления образования Дёмского района Уфы Гульнара Сулимова.

Организаторы назвали пробные экзамены деловой игрой. И, как оказалось, веселой. На лицах мам — улыбки, папы отпускают шутки. Одна из излюбленных — про шпаргалки. Их вряд ли кто-то подготовил, но каждого все же проверили.

Металлоискатель используют для того, чтобы убедиться, не проносят ли экзаменующиеся с собой телефоны. Никаких гаджетов. Разрешены только калькуляторы.

На пробные экзамены пришли около 50 взрослых. Их разделили на 4 группы. В каждой аудитории — видеокамеры и специальные устройства — глушилки сотовой связи. Из кабинетов можно было отлучаться только в сопровождении организаторов. В большинстве случаев родители отпрашивались за забытыми в верхней одежде очками.

На выполнение заданий отвели полчаса. Ведь, как известно, родительское время — это деньги. Свои результаты мамы и папы смогут узнать уже через 2 дня. Они будут вывешены на сайте управления образования Демского района столицы.





Айгуль Ташбулатова

13 февраля