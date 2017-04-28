В Уфе продолжается череда субботников

Помимо территорий, закрепленных за организациями, уборка требуется в лесопарковых зонах. Поэтому неравнодушные горожане считают своим долгом навести чистоту в популярных местах отдыха уфимцев.

Тропа здоровья «Уфимские липы» открылась в прошлом году. Но, тем не менее, за полгода существования на участке успело накопиться немало мусора, поэтому именно сюда высадился десант «Звездного субботника». Проект, в котором общественные деятели, спортсмены, артисты и музыканты вместе с обычными жителями города приводят парки города в порядок.

«Территорий достаточно много еще для очистки, мы видим, что снег растаял грязь выходит наружу, и поэтому звездные субботники будут проходить по необходимости. То есть, как будет появляться грязь, сразу будем приходить мы и убирать», - говорит депутат Госсобрания Курултая РБ Оксана Савченко.

По мнению организаторов проекта «Чистая Уфа», идеей которых является создание «звездных субботников», уборка делает чище не только город.

«Если мы живем в мусорном городе, если у нас мусорные дома соответственно мусор у нас в голове, мусор в наших поступках, мусор в наших мыслях, чувствах. А если мы наведем порядок здесь, то есть шанс что в нашей голове нашем сердце в наших поступках тоже будет порядок», - сказала создатель проекта «Чистая Уфа» Вероника Трегубова.

Помимо «Уфимских лип», в этот день одно из городских предприятий провело субботник в Парке лесоводов. При очистке любимого места уфимцев для пикников, было собрано более четырех десятков полиэтиленовых мешков немалого объема.

«Сегодня мы приняли приглашение министерства экологии, и вышли в парк лесоводов. Каждый год мы выбираем один из парков. В позапрошлом году это был парк Аксакова, в том году это Демский парк. И сегодня мы здесь. Я очень надеюсь, что наша инициатива подаст пример жителям нашего города. И многие из них будут вдохновлены и выйдут на уборку родного города», - заключил участник субботника Михаил Зверев.

Приближается череда майских праздников, а значит, пикники в лесопарковых зонах будут частым явлением. Поэтому городские службы просят не забывать о правилах противопожарной безопасности и помнить что чисто, не там где убирают, а там где не сорят.



Дамир Вахитов

28 апреля