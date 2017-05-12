В Уфе продолжается Глобальная неделя безопасности дорожного движения

По инициативе ООН во всем мире началась Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Ее главная цель - сократить число аварий и призвать водителей соблюдать правила. В масштабной акции принимает участие вся Россия, в том числе и наш город.

Сегодня в гимназии № 3 города Уфы прошел необычный урок. Вместо учителя - инспектор ГИБДД, а учебники заменили плакаты, на которых дети напомнили водителям о том, что соблюдать правила дорожного движения должны абсолютно все его участники.

«Я решила написать, что не нужно превышать скорость, потому что все хотят жить и прожить счастливо», - говорит ученица гимназии № 3 Амалия Шаяхметова.

Утро пятницы. Бесконечный поток автомобилей. Сотрудники ГИБДД на своих постах. А вместе с ними и ученики. В их руках не жезлы, а листовки с призывом не превышать скоростной режим.

«Что за белые полоски на соседнем перекрестке, это зебра, переход, через улицу ведет. Переходить дорогу нужно ребята там - где знак дорожный»,- поясняет ученица гимназии № 3 Софья Лийв.

Ежегодно в мире в ДТП погибают более миллиона человек. В России каждый год происходит около четырех с половиной тысячи аварий из-за превышения скорости водителями. Только в Уфе с начала года по этой же причине произошло 507 таких ДТП, где шестеро погибли, а 608 получили ранения.

«На сегодня каждый второй водитель допускает нарушение скоростного режима, оправдывая свои действия тем, что они выигрывают какое - то определенное время, но, к сожалению не каждый из них задумывается о том, какому риску они подвергают окружающих их участников дорожного движения»,- заключила инспектор группы по пропаганде полка ДПС ГИБДД УМВД России по РБ Альбина Тухфатуллина.

Подытожив мероприятие, участники и организаторы акции разошлись с надеждой на то, что все, к кому они обратились, будут соблюдать скоростной режим.

12 мая