В Уфе продолжается городской конкурс "Лучший автосервис столицы"

Сегодня выбирали самого профессионального работника по ремонту топливной аппаратуры дизелей.

Разбирать и собирать форсунку для дизельного двигателя автомобиля - дело не из легких. А для Алмаса Музипова - эта работа не представляет сложности. По профессии - он регулировщик топливной аппаратуры дизелей одного из автосервисов Уфы. На протяжении полугода молодой человек специализируется именно на таких двигателях. Чтобы отточить свои навыки и повысить профессионализм, Алмас решил принять участие в городском конкурсе "Лучший автосервис".





«Я участвую в конкурсе для того, чтобы доказать себе, что я понял как устроены форсунки и поделиться своим опытом, посмотреть, как другие работают», - говорит конкурсант Алмас Музипов.



В конкурсе приняли участие более 30 представителей автосервисов из Уфы, Стерлитамака и Мелеузовского района. После предварительного этапа, жюри отобрало 10 наиболее опытных регулировщиков топливной аппаратуры. В финале помимо практического соревнования сервисмены сдавали экзамен по теории. В течение 40 минут участники отвечали на вопросы, касающиеся работы дизельных двигателей. По мнению организаторов, благодаря таким конкурсам повышается профессионализм работников.



Конкурс "Лучший автосервис" проводится в Уфе в 18 раз. В нем принимают участие более 200 представителей рабочих профессий. Соревнование проводится в десяти номинациях. До конца декабря выберут лучших среди автомойщиков, работников кузовного ремонта, шиномонтажа и других специальностей.





«Мы хотим, чтобы данный бизнес был легальным, чтобы каждый потребитель, если он востребовал услугу в сервисе, он знал, что она сделала качественно и профессионально. А все, кто заявляются, имеют регистрацию, налоговые отчисления официальны», - комментирует начальник управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму администрации Уфы Ольга Завьялова.

10 ноября

По данным организаторов, ежегодно количество автосервисов в Уфе увеличивается на 10 %. Сейчас в столице работает более 500 мастерских, которые предоставляют услуги по ремонту автомобилей.