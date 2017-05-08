В Уфе продолжается месячник санитарной очистки города

В минувшие выходные состоялся субботник.

В преддверии праздника Победы 20 депутатов городского совета убрались на территории Уфимской коррекционной школы-интерната № 28 для слепых и слабовидящих.





«Мы здесь не первый раз. Мы понимаем, что здесь дети, которые от природы получили не все с самого рождения, поэтому, конечно, мы оказываем особое внимание всем детским учреждениям, детским домам. Мы действительно считаем нужным помогать от души», - уверен председатель Горсовета Уфы Валерий Трофимов.

На всю улицу слышны звуки работающих бензопил и трактора. Кто-то на время стал дровосеком, другие - дворниками, грузчиками и разнорабочими. Подмести тротуар, убрать мусор, ветки и разворошить залежавшийся снег - вот фронт работы депутатов на этот день.



Как признаются народные избранники, совместный труд идет на пользу и выполнению депутатских обязанностей. Так, в неформальной обстановке можно обсудить волнующие проблемы своих избирателей и вместе определить пути их решения.



Настроение придает и наступающий праздник. 9 мая город нужно встретить достойно, считают депутаты.



Победа над мусором одержана. Еще один уголок нашего города стал чистым и опрятным. Можно сказать, что здесь к празднику готовы.



Гульнара Ситдикова

8 мая