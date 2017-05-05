В Уфе продолжается подготовка к празднованию Дня Победы

В Уфе полным ходом идет подготовка к празднованию 9 мая. В парках и скверах высаживают цветы и очищают территории. Основные работы, конечно же, проводятся в парке Победы. Уже в ближайшие три дня его украсят около 130 тысяч цветущий растений.

В преддверии праздника в парке Победы Уфы начали высаживать петунии, сальвии и другие цветы. На сегодня порядка пятидесяти тысяч растений уже украшают цветники. Всего в этом году в парке Победы планируется высадить около 95 тысяч однолетних цветов и порядка 31ой тысячи многолетних тюльпанов и нарциссов. Традиционно растения высадят в форме звезды, а также в виде цифр, обозначающих годовщину исторической даты.

«На праздники осуществляется круглосуточное дежурство сотрудников предприятия, во избежание повреждений цветочной рассады во время заморозков на праздники также ожидается понижение температуры. Так можно отметить - на некоторых цветниках стоят колышки, и работники на ночь укрывают агротексом, акрилом уже высаженную рассаду», - рассказывает начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков.

Ежедневно в парке работают по 25 сотрудников муниципального предприятия Горзеленхоз. Насколько чистым будет парк, зависит от них.

«По всей площади объекта высокая готовность все цветники, газоны очищены от прошлогодней листвы, мусора. Объект подготовлен, асфальт поверхность брусчатки подметена, вымыта. Здесь ежедневно работает специализированная техника, работники предприятия и поэтому мы надеемся, что празднование годовщины 9 мая в этом году пройдет также на высоком уровне», - продолжает Максим Щербаков.

Все подготовительные работы планируется завершить до понедельника, 8 мая. Напомним, 9 мая в 10 часов утра в парке Победы состоится церемония возложения цветов с участием главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Ежегодно в этот день сюда приходят сотни горожан и гостей столицы, чтобы почтить память погибших на войне.

5 мая