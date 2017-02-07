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В Уфе продолжается работа по сносу незаконно установленных гаражей

Накануне на оперативном совещании в муниципалитете глава администрации Уфы Ирек Ялалов призвал глав районов после демонтажа металлических боксов возле школ и детских садов, привести в порядок территорию во дворах, рядом с парками и социальными учреждениями.

 

«Эта работа должна быть планомерной, системной. Если мы около детсадов и школ почистили, следующий этап - это дворы, красные линии и зоны отдыха, зеленые зоны наши. Там тоже понатыкано этих гаражей металлических масса», - подчеркнул глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

 

Работа по сносу самовольно установленных гаражей началась в Уфе в ноябре 2015 года. За это время в городе демонтировано почти шесть тысяч металлических боксов, в том числе более двух тысяч возле школ и детских садов. В муниципалитете отмечают, что жители близлежащих домов сами решают, как использовать освободившуюся территорию. Где-то требуется расширить парковку, где-то нужна детская площадка или зона отдыха со скамейками. 

Автор: Рида Нурмухаметова
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